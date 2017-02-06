Євродепутат дав хорошу пораду путінській Росії

Депутат Європейського парламенту від «Європейської народної партії» Майкл Галер переконаний, що Російська Федерація має сконцентрувати всі свої зусилля на виконанні Мінських домовленостей, а не спостерігати за реакцією Заходу на ескалацію бойових дій на сході України в районі населеного пункту Авдіївка. Про це він заяви під час переговорів у комітеті з питань безпеки та оборони Європарламенту, інформує replyua.net.
«Кремль має не перевіряти та стежити за реакцією США та Європи на події в Донецьку, а сконцентрувати свою увагу на виконанні Мінських угод. Це буде більш корисно для всіх сторін Мінського процесу», - наголосив Галер. За його словами, на сьогоднішній день вже ніхто не сумнівається в тому, що саме путінська Росія винна у подіях на сході України, та, зокрема, загостренні ситуації в районі Авдіївки.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз закликає припинити обстріли на Донбасі, які являються кричущим порушенням досягнутих кілька років тому Мінських домовленостей. Як відомо, не зважаючи на заборону, російсько-терористичні війська на окупованих територіях Донеччини та Луганщини продовжують застосовувати важке озброєння, в тому числі танки та «Гради».