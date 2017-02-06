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Євродепутат дав хорошу пораду путінській Росії

Євродепутат дав хорошу пораду путінській Росії
Депутат Європейського парламенту від «Європейської народної партії» Майкл Галер переконаний, що Російська Федерація має сконцентрувати всі свої зусилля на виконанні Мінських домовленостей, а не спостерігати за реакцією Заходу на ескалацію бойових дій на сході України в районі населеного пункту Авдіївка. Про це він заяви під час переговорів у комітеті з питань безпеки та оборони Європарламенту, інформує replyua.net.

«Кремль має не перевіряти та стежити за реакцією США та Європи на події в Донецьку, а сконцентрувати свою увагу на виконанні Мінських угод. Це буде більш корисно для всіх сторін Мінського процесу», - наголосив Галер. За його словами, на сьогоднішній день вже ніхто не сумнівається в тому, що саме путінська Росія винна у подіях на сході України, та, зокрема, загостренні ситуації в районі Авдіївки.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз закликає припинити обстріли на Донбасі, які являються кричущим порушенням досягнутих кілька років тому Мінських домовленостей. Як відомо, не зважаючи на заборону, російсько-терористичні війська на окупованих територіях Донеччини та Луганщини продовжують застосовувати важке озброєння, в тому числі танки та «Гради».
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