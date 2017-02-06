В ПАРЄ дали оцінку перспективам членства України в ЄС

Марілуїзе Бек, яка є членом ПАРЄ, заявила, що у зв’язку зі взятими українською владою на себе зобов’язань щодо повного виконання всеохоплюючої програми реформ, перспектива вступу Києва до ЄС має бути завжди відкритою, передає replyua.net з посиланням на «Європейську правду». На переконання Бек, після того, як Україна здобула незалежність, почався процес її масштабної трансформації. Крім цього, додала євро депутат, після виконання всіх критерій для скасування віз, влада країни довела свою готовність до проведення реформ, у зв’язку з чим темпер прийшла черга Євросоюзу виконати свої обіцянки.
Член ПАРЄ також висловила думку, що якщо ЄС зараз закриє свої двері перед Україною, це лише зіграє на користь як російській владі, так і представникам української корумпованої еліти.
Ще у січні поточного року заступниця керівника МЗС з питань євроінтеграції Олена Зеркаль стверджувала, що Київ очікує на остаточне рішення щодо скасування віз для українських громадян вже навесні поточного року. В інтерв’ю ЗМІ представниця зовнішньополітичного відомства України наголосила: «У відповідності до нашого таймлайну, якого ми дотримуємося, можна стверджувати, що прийняття остаточного рішення щодо безвізу буде прийняте до проведення у Франції президентських виборів».