Керівник МЗС України розкритикував Австрію

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розкритикував Австрію за її позицію щодо санкцій проти Росії, повідомляє replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Очільник українського відомства заявив, що пропозиція австрійців з послабленням санкцій проти Росії взамін на подальше припинення військових дій, не має сенсу. На думку українського міністра, говорити про послаблення санкцій можливо було б тоді, коли б були якісь відповідні кроки Росії до миру. Натомість, наголосив міністр, на даний момент ми бачимо зворотнє, ситуація на Донбасі загострюється, представники Російської Федерації навіть не думають визнавати свою провину. Поведінку Кремля Клімкін порівняв зі злочинцем і Європа, в разі послаблення санкцій, буде стимулювати ще більшу кількість жертв для злочинця, ніж в минулих роках. Голова МЗС України вважає, що натомість необхідно змусити Росію діяти відповідно до норм міжнародного законодавства і відповісти за вже вчинені злочини.
Крім того, Павло Клімкін заявив, що є дві причини, чому Російська Федерація не досягла своїми агресивними діями кордонів Європейського союзу: українська оборона і фінансові втрати від власної згубної агресивної політики.