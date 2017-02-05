валюта
СпецтемаПрезидент США прокомментировал разговор с Петром Порошенко

В Італії пропонують створити «оборонний шенген»

В Італії пропонують створити «оборонний шенген»
Очільниця міністерства оборони Італії Роберта Пінотті запропонувала створити в Європейському союзі «оборонний шенген», інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

На думку Пінотті, оборонні можливості Європи мають бути представлені всередині самого європейського об’єднання поза НАТО. Цього, за її словами, можна досягти внутрішньою співпрацею країн-лідерів Єврозони. Існування та зміцнення «оборонного шенгену Європи» на переконання представниці уряду Італії , має не залежати від таких сторонніх впливів, як НАТО чи США. Крім того, що це має підвищити обороноздатність Європи, наявність такого об’єднання сприятиме просуванню спільних ідей в НАТО, без представлення різних позицій, що є проявом слабкості, заявляє Роберта Пінотті. Для цього свої ресурси варто об’єднати Італії, Німеччині Франції та Іспанії.

Варто згадати, що країнами Європейського Союзу було затверджено спільний оборонний план безпеки. Він передбачає роботу за трьома основними напрямками: безпосередній захист територій і населення ЄС, сприяння підвищенню обороноздатності держав-партнерів ЄС, реагування на міжнародні конфлікти.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Президент США прокомментировал разговор с Петром Порошенко

Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки
05 фев 2017
14606

Информация проверена почти на 100%: Тимошенко использовала свои две минуты с Трампом, чтобы облить грязью Украину

Известный украинский политический эксперт Тарас Черновил на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что благодаря западным партнерам появилась информация, которую нужно еще тщательно

Последние новости

Німецькі соціал-демократи знають, куди діти біженців

Україна не втекла від СРСР, але продовжує бігти – історик

Трамп рассказал об уважении к Владимиру Путину

Аюрведический отдых в Керале — лучшем курорте Индии

В Госдуме РФ спрогнозировали новые убийства главарей «ЛНР» и «ДНР»

Керівник МЗС України розкритикував Австрію

Трамп відвідає зібрання світових лідерів

Савченко призналась, что её хотели завербовать в российской тюрьме

Пенсионеры из США случайно засняли женщину-призрака

Блогер розповів на кого працюють Парасюк та Семенченко

«Л/ДНР» несут огромные потери из-за «дурных приказов» — волонтёр

Ляшко назвав ім’я нардепа, який вдарив поліцейського на Донбасі

В Італії пропонують створити «оборонний шенген»

Женщины из «ДНР» и «ЛНР» круглосуточно дежурят у своих домов

Сотрудникам компании в Бельгии вместо бейджей вживили чипы под кожу

Ужгород може затопити

Житель Онтарио выиграл в лотерею 12,8 млн канадских долларов

Трамп удивил руководство компании Samsung своим твитом

ООН не схвалює несплату пенсій жителям Донбасу

Специалисты определили самые безопасные страны для эмиграции

 Новости за день