В Італії пропонують створити «оборонний шенген»

Очільниця міністерства оборони Італії Роберта Пінотті запропонувала створити в Європейському союзі «оборонний шенген», інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
На думку Пінотті, оборонні можливості Європи мають бути представлені всередині самого європейського об’єднання поза НАТО. Цього, за її словами, можна досягти внутрішньою співпрацею країн-лідерів Єврозони. Існування та зміцнення «оборонного шенгену Європи» на переконання представниці уряду Італії , має не залежати від таких сторонніх впливів, як НАТО чи США. Крім того, що це має підвищити обороноздатність Європи, наявність такого об’єднання сприятиме просуванню спільних ідей в НАТО, без представлення різних позицій, що є проявом слабкості, заявляє Роберта Пінотті. Для цього свої ресурси варто об’єднати Італії, Німеччині Франції та Іспанії.
Варто згадати, що країнами Європейського Союзу було затверджено спільний оборонний план безпеки. Він передбачає роботу за трьома основними напрямками: безпосередній захист територій і населення ЄС, сприяння підвищенню обороноздатності держав-партнерів ЄС, реагування на міжнародні конфлікти.