Країни Балтії будують паркани на кордоні з Росією

В Латвії на кордоні з Російською Федерацією будують паркан, повідомляє replyua.net з посиланням на Радіо24. Загалом відомо, що на даний момент готово 23 кілометри огорожі.
Спікер Державної прикордонної охорони країни Євгенія Позаяк зазначила, що на 2017 рік виділено трохи більше 6 мільйонів євро з державного бюджету для будівництва ще 60 км паркану. Загальна довжина кордону з Росією складає 276 км, з них близько 200 км – ділянки, де немає природніх перешкод. Повністю відгородитись декількаметровим парканом з колючим дротом від Росії планується до 2019 року. На ці цілі заплановано витратити 17 мільйонів євро. Нагадаємо, що офіційною причиною будівництва паркану Латвія назвала прагнення зменшити потік нелегалів з території Росії.
Сусідня Естонія також почала облаштування лінії кордону з Росією . На новітнє устаткування для охорони меж країни планується витратити трохи більше 70 мільйонів євро. Литовське керівництво також нещодавно заявляло про наміри будівництва паркану на кордоні з Калінінградською областю протяжністю в 135 кілометрів. Для цього, зазначив міністр внутрішніх справ Литви Еймуіс Місюнас, в державному бюджеті виділено 3,6 мільйонів євро.