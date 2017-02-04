Глава ФРН вимагає в Європи визначитись з позицією щодо Трампа

Сьогодні, 4 лютого, було опубліковано інтерв’ю президента ФРН Йоахіма Ґаука, в якому німецький лідер висловив свою думку стосовно реалій європейської політики, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Ґаук зазначив, що в сучасних умовах Європі варто чітко заявляти про свої позиції. Таким чином німецький політик згадав прийнятий минулого тижня указ Дональда Трампа, який забороняє тимчасово перетинати кордон США представникам семи мусульманських країн. Йоахім Ґаук наголосив, що подібне рішення американського президента не відповідає європейському розумінню про гідність людини, свободу вибору релігії та загальну рівність між людьми. Тому, на його думку, ЄС варто про це гучно заявляти на міжнародній політичній арені.
Нагадаємо, що подібні погляди поділяють і громадяни Великобританії. В британській столиці та ще 11 містах держави на цьому тижні відбулися акції протесту проти антиміграційного указу Трампа з вимогою скасувати запрошення новообраного американського лідера до Лондону. Про свої вимоги мітингарі вкотре заявили в суботу, 4 лютого, біля посольства США, а згодом вирушили багатотисячною колоною до будівлі британського парламенту.