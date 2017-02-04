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В Відні заарештували групу чеченців

В Відні заарештували групу чеченців
Сьогодні, 4 лютого, в австрійській столиці затримали групу чоловіків з Чечні. Загалом було заарештовано 22 особи віком від 25 до 50 років, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Правоохоронні органи Відня зреагували на звернення місцевих громадян про групу підозрілих невідомих осіб, що зібрались в північному районі австрійського міста. Поліцейські звернулись до чоловіків з питанням про мету візиту, на що ті відповіли, що просто гуляють містом. Однак в той момент в одного з чоловіків було знайдено зброю. Правоохоронці відразу ж викликали підкріплення. На місце подій прибув спецпідрозділ австрійської поліції. Чеченці намагались викинути зброю в снігові кучугури, однак їм це не вдалось. В результаті обшуку всі 22 особи були затримані. На даний момент відомо, що в відділенні кримінальної поліції Відня тривають допити чеченців. Їм закидають порушення статті про підтримання ворожих стосовно Австрії зв’язків.

Варто нагадати, що раніше в Польщі було заарештовано групу чеченців, яких підозрювали в співпраці з членами терористичної організації «Ісламська держава» . Чотири затриманих чоловіки є громадянами Російської Федерації і звинувачуються як в безпосередній участі в терористичному об’єднанні, так і його фінансуванні. Їм загрожує 12 років ув’язнення.
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