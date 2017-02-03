В Норвегії заявляють про російські хакерські атаки

Декілька норвезьких відомств стали жертвами хакерської атаки зі сторони Росії, повідомляє replyua.net з посиланням на BBC-Україна. Представники Служби безпеки Норвегії заявили, що хакерської атаки зазнали Міноборони, Міністерство закордонних справ, Робітнича партія, а також і сама Служба в справах безпеки Норвегії.
В відомстві називають подібні дії зі сторони росіян результатом загального загострення стосунків між країнами. Напередодні декільком представникам норвезького парламенту було відмовлено в російській візі, хоча вони й мали офіційне запрошення від парламенту Росії. Це, на думку представників норвезького МЗС, є наслідком впровадження Норвегією санкцій проти Росії за анексію українських територій.
Загалом було зафіксовано дев’ять хакерських атак на ресурси норвезьких відомств. Пов’язують подібну діяльність з хакерською групою, яка може підтримувати зв’язки з російським ФСБ. Відмітимо, що саме цій хакерській групі приписують втручання в американський виборчий процес. Російська ж сторона такі заяви назвала «полюванням на відьом, створене заради повернення до часів Холодної війни».