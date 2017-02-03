Вдалося уникнути багатьох жертв внаслідок спроби теракту в Луврі

3 лютого о 10 годині ранку невідомий чоловік, озброєний мачете, спробував пройти до крамниці біля Лувру. Він напав на солдата біля в ходу в музей з вигуком «Аллах Акбар!», з посиланням на ТСН повідомляє replyua.net.
Нападник поранив солдата у голову, а той відкрив вогонь у відповідь. Наразі поранений у лікарні. Міністерство внутрішніх справ Франції визнало напад терактом. Поліція повідомила про затримання ще одного чоловіка. Його перевіряють на причетність до інциденту. Відвідувачів Лувру евакуювали. Музей закрили. «Нападник живий. Ним займаються рятувальники. Перевірено дві сумки, які він приніс із собою. Вибухівки там не було. Тобто багаж не був небезпечним. Проте атаку здійснив чоловік з агресивною метою. Він вигукував гасла, що змусило подумати про терористичну загрозу, яка могла стати ще серйознішою», - сказав префект поліції Парижа Мішель Кадо.
Як повідомляє радіостанція France Info, нападником виявився 29-річний араб, виходець із Єгипту на ім’я Абдалла. Французькі поліцейські зв’язалися зі своїми колегами в Єгипті аби з’ясувати чи знаходився затриманий у їхньому полі зору. Мер Парижа Анн Ідальго та прем’єр-міністр Французької республіки Бернар Казнев висловили подяку пораненому солдатові, що зупинив злочинця і тим самим запобіг багатьом жертвам.