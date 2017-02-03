У Міноборони Великобританії назвали головну зброю Росії

Голова Кремля Володимир Путін прагне того, аби Захід був дестабілізований, і для цього він розповсюджує неправдиву інформацію та здійснює атаки на важливі об’єкти інфраструктури, використовуючи хакерів. Як передає replyua.net, відповідна заява була зроблена керівником британського Міноборони Майклом Феллоном під час виступу в університеті Сент-Ендрю. Високопосадовець наголосив, що для Кремля дезінформація – це зброя, тому зараз світ живе в епоху постправди. Феллон вважає, що Путін хоче виступити в ролі стратегічного конкуренту для Заходу ще з 1991 року, коли припинив своє існування СРСР.
На думку очільника британського оборонного відомства, аби гідно відповісти Росії на її агресивну політику, НАТО та країни Заходу повинні активізувати свої зусилля для подолання «фальшивої реальності, яку створює дезінформація у радянському стилі». Також Феллон переконаний, що західні країни повинні «боротися з путінською правдою міцнішою істиною».
Британський міністр висловив сподівання на зміну політичного курсу Росії, що допоможе стати їй партнером, «якого на заході весь час чекали», тоді у світі все буде побудовано правильно.