Міжнародна спільнота менше цікавиться Україною – МЗС Литви

Міжнародне співтовариство почало менше уваги приділяти Україні, тому Литва повинна збільшити їй допомогу, оскільки на Донбасі обстановка зараз така ж, якою була у 2014 році, коли Росія почала військові дії. Як передає replyua.net, таку заяву зробив очільник МЗС Литви Лінас Лінкявічус. Литовський міністр піддав критиці загострення військового конфлікту на Донбасі.
«Міжнародне співтовариство почало менше цікавитися Україною, тому наша країна повинна збільшити свої зусилля для надання допомоги цій країні», - наголосив Лінкявічус у ході засідання комітету закордонних справ литовського парламенту 3 лютого.
Нагадаємо, неподалік міста Авдіївки Донецької області з 29 січня поточного року відбулося різке загострення ситуації, оскільки підконтрольні Росії терористи почали відкривати інтенсивний вогонь по позиціях антитерористичної операції. І на сьогодні в Авдіївці ситуація все ще напружена – з 31 січня у місті оголосили надзвичайний стан у зв’язку з відсутністю там електропостачання, води та газу, що наблизило його до гуманітарної катастрофи. З урахуванням цього за ініціативою України було скликане засідання Радбезу ООН.