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Дуда назвав головну перепону для нормальних відносин Польщі з Україною

Дуда назвав головну перепону для нормальних відносин Польщі з Україною
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що для налагодження нормальних відносин з Варшавою Київ повинен відмовитися від визнання ОУН/УПА, які вели боротьбу за незалежність держави під час другої світової війни, повідомляє replyua.net. На переконання польського лідера, події минулого досить значною мірою впливають на українсько-польські стосунки. «Поляки готові разом з українцями вшановувати багатьох героїв України, проте вони не погодяться прославляти тих, хто причетний до злочинів», - сказав Дуда.

«У нас є право наполегливо вимагати, аби історична правда була показана, а суть історичної правди полягає у тому, що потрібно повністю заборонити прославу тих, хто був убивцями», - сказав Дуда. При цьому він підкреслив, що Варшава вважає героями захисників української держави від російської агресії.

Анджей Дуда також нагадав, що він звертався з проханням до Петра Порошенка внести зміни до закону, які були прийняті у 2015 році. У відповідності до цього ОУН та УПА були визнані формуваннями, котрі боролися за незалежність України. Цим же законом дані організації наділені відповідними почестями. Тому, наголосив польський президент, док не будуть вирішені ці питання, відносини України та Польщі не будуть нормальними.
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