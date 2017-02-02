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Голова уряду Румунії заявив, що не виконає вимогу протестуючих

Голова уряду Румунії заявив, що не виконає вимогу протестуючих
Румунський прем’єр-міністр Сорін Гріндяну оголосив, що він не збирається відміняти рішення про амністію тих осіб, якими було вчинено корупційні правопорушення. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на німецьке видання Deutsche Welle.

Голова румунського уряду зустрівся сьогодні, 2 лютого, з представниками правлячої партії соціал-демократів і заявив, що уряд не відступить від своїх позицій стосовно реалізації амністії для тих, чиї корупційні правопорушення не перебільшують 200 тисяч леїв (прим. - це близько 50 тисяч доларів). Самі ж протести, якими охоплена країна вже декілька днів, Гріндяну назвав результатом брехливої кампанії проти влади та підкреслив, що чинний уряд є легітним, так як партія соціал-демократів набрала високу кількість голосів на виборах в грудні 2016 року.

В той же час учасники антикорупційного протесту не збираються здаватись й припиняти свої акції. За даними місцевих ЗМІ, до мітингів проти політики уряду приєдналось загалом понад 140 тисяч населення. Румуни роздають правоохоронним органам квіти та скандують лозунги «Поліція з нами». Відмітимо, що ці акції протесту вже назвали найбільш масовими за останні 20 років румунської історії.
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