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З’явилась нова дата можливого введення безвізу для України з ЄС

З’явилась нова дата можливого введення безвізу для України з ЄС
Як повідомляє видання Європейська правда, посилаючись на власні достовірні джерела, безвізовий режим для України з Європейським Союзом може нарешті запрацювати влітку 2017 року, інформує replyua.net.

Зокрема представники Ради ЄС та Єврокомісії повідомляють, що питання безвізу для України буде остаточно вирішено в травні цього року. Їздити ж в Європу по безвізовому режиму українці зможуть вже влітку, можливо, як повідомляють джерела, навіть з липня. На даний момент є інформація, що вже в березні можуть початись консультації сторін стосовно введення безвізу, далі необхідно досягнути розгляду документу в Європейському парламенті, а вже в травні - остаточне прийняття рішення Радою Європейського Союзу. В разі, якщо робота сторін йтиме за зазначеним графіком, безвіз для України може запрацювати вже влітку 2017 року.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 лютого, в Європарламенті відбулось голосування за надання безвізового режиму Грузії. Далі необхідно затвердження відповідного рішення Радою ЄС і за попередніми розрахунками грузини зможуть отримати безвіз з Європою вже в квітні 2017 року.
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