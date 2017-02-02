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Уряд Великобританії опублікував план виходу з ЄС

Уряд Великобританії опублікував план виходу з ЄС
На офіційному інтернет-ресурсі уряду Великої Британії опублікували «Білу книгу» - перелік необхідних пунктів для виходу країни з Європейського Союзу, інформує replyua.net з посиланням на BBC. Документ включає 12 основоположних принципів, якими керуватимуться керівники країни при виході з об’єднання. Серед них основну позицію займають питання міграційного контролю та використання національного законодавства навзамін законам Єврозони.

Документ було представлено керівником міністерства по справам виходу Великобританії з ЄС Девідом Девісом на спеціальному засіданні британського парламенту. Керманич профільного відомства наголосив, що найкращі дні Великої Британії чекають її в майбутньому вже без членства в Європейському Союзі.

Варто нагадати, що тижнем раніше Верховний суд Великобританії виніс рішення, згідно з яким уряд зможе почати процес виходу Британії з ЄС тільки після попереднього отримання позитивного рішення парламенту країни. Як відомо, прем’єр-міністр Тереза Мей прагне, щоб усі внутрішні юридичні процедури вдалось завершити до березня, аби порушити питання виходу Великобританії з ЄС 9 березня на дводенному саміті на Мальті.
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