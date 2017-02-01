У Румунії продовжуються нічні акції протесту

Протестувальники вигукують «Крадії!», «Зрадники!». Румуни вимагають відставки уряду та наполягають на проведенні дострокових виборів, повідомляє replyua.net.
У столиці країни не припиняються акції протесту після затвердження Кабміном Румунії контраверсійної постанови. Зміни до Кримінального кодексу передбачають помилування і амністію ув’язнених. Засуджені до п’яти років ув’язнення, за новим законом, підлягатимуть помилуванню. Таким чином багатьом корупціонерам вдасться уникнути відповідальності. Помилуванню підлягають засуджені до умовних термінів. А також вагітні жінки та жінки, у яких є неповнолітні діти. Окрім цього нова постанова декриміналізує корупційні дії, випадки перевищення повноважень і зловживанням службовим становищем. Прийняття такої постанови в терміновому порядку уряд Румунії пояснює переповненістю в’язниць.
Із 31 січня п’ятдесят тисяч людей із кількох великих міст Румунії зібралися під будівлею уряду з протестом. Ініціатором акції виступила громадська організація «Корупція вбиває!». Маніфестанти вимагають відставки уряду та проведення дострокових виборів. Люди кидають на будівлю шматки льоду. Президент Румунії Клаус Йоханніс оголосив про своє рішення винести нову постанову на голосування на референдумі.