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Влада ФРН прокоментувала події в Авдіївці

Влада ФРН прокоментувала події в Авдіївці
В офіційному Берліні засуджують різке загострення ситуації на Донбасі та закликають українську та російську сторону негайно відновити режим припинення вогню, передає replyua.net. З такою заявою виступив Штефан Зайберт, який є представником федерального уряду. За його словами, влада Німеччини вимагає, аби обидві сторони оголосили «негайну гуманітарну паузу», яка б сприяла у наданні необхідної допомоги двом десяткам тисячам осіб. Особливо це важливо для Авдіївки, яка залишилася у 15-градусний мороз без опалення та електро- і водопостачання. Також у Берліні наголосили на необхідності негайно надати доступ експертам місії ОБСЄ біля міст Ясинувата та Авдіївка.

Також Зайберт вважає за необхідне для обох сторін відновити стабільний режим припинення вогню. Німецький політик акцентував увагу на тому, що особливого осуду викликає використання важких озброєнь, які, у відповідності з Мінськими домовленостями не мають бути встановлені навіть в районі лінії розмежування.

Зазначимо, що сьогодні СБУ надала інформацію щодо свідчень бойовика, якого сили АТО взяли в полон 29 січня. Під час штурму українських позицій бойовик отримав поранення і його залишили його подільники.
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