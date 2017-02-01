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Шефчович намекнул Трампу, кто является его главным союзником

Шефчович намекнул Трампу, кто является его главным союзником
Марош Шефчович, заместитель председателя Еврокомиссии, заявил о том, что для Соединенных Штатов главным союзником остается ЕС, и им вместе удалось создать порядка 50 миллионов новых рабочих мест по обе стороны океана.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, Шефчович при этом подчеркнул, что Брюссель должен очень внимательно следить за всеми заявлениями, которые сейчас начали звучать в Соединенных Штатах, и многие из этих заявлений могут иметь серьезные последствия для трансатлантических отношений. «Европа всегда была лучшим союзником США, как мне кажется. Этот козырь нам необходимо сохранить», заявил Шефчович во время пресс-конференции после заседания ЕК. По его словам, Евросоюз по-прежнему остается полюсом стабильности в мире, который очень быстро меняется.

«Только в Европе ищут долгосрочные решения, чтобы ответить на вызовы, которые нас ждут. Что касается экономических отношений между США и Евросоюзом, я хочу обратить внимание на статистику – 50 миллионов рабочих мест. Большая часть всех инвестиций, освоенных в США, поступает именно из Европы, и мы сильно обеспокоены последними заявлениями в США», отметил европейский политик.
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