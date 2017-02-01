НАТО приступает к масштабным учениям в Черном море

1 февраля, в среду, НАТО приступает к масштабным учениям в акватории Черного моря, информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс. Учения «Щит моря» проводятся с участием военных из восьми государств, в том числе и Украины, и они будут длиться ровно десять дней. В ближайшее время также ожидается прибытие турецкой подводной лодки и американского эсминца.
Как отмечает источник, в учениях НАТО будут задействованы около 2 800 военных из Украины, Румынии, США, Испании, Турции, Греции, Канады и Болгарии. Что касается боевых единиц, то в акватории Черного моря задействуют одну субмарину, 16 надводных кораблей и десять самолетов. В период с 3 по 5 февраля в румынский порт прибудут фрегаты из Канады и Испании, а также миноносец «Портер» из Соединенных Штатов, болгарский фрегат и турецкая субмарина.
Военно-морской флот Турции пообещал предоставить два корвета, два фрегата, два тральщика, два ракетных корвета, и два судна, которые будут оснащены ракетами с подвижным стартом. В воздухе фрегаты будут сопровождать патрульный самолет Турции, самолет-разведчик США, а также румынские истребители.