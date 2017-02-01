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Політика Трампа змусить Європу почати діяти – Євген Платон

Політика Трампа змусить Європу почати діяти – Євген Платон,У своєму блозі для «Обозревателя» бізнесмен Євген Платон розмірковує над заявою очільника Європейської Ради Дональда Туска, згідно з якою новий американський президент Дональд Трамп для майбутнього ЄС є такою ж серйозною загрозою, як радикальні ісламісти, Китай та Росія, повідомляє replyua.net.

Платон наголошує, що відповідна заява Туска була розповсюджена напередодні проведення саміту відносно майбутнього ЄС після того, як з нього вийде Великобританія. У своєму посланні Дональд Туск назвав найактуальніші проблеми Європи, з якими їй довелося зіткнутися протягом останніх 60 років. Мова йде про самовпевнену позицію офіційного Пекіна, агресивну політику РФ по відношенню до власних сусідів, активізація радикальних ісламістів та нового президента США Дональда Трампа та його нову адміністрацію. Всі ці фактори ставлять під сумнів майбутнє існування об’єднаної Європи.

На переконання голови Європейської Ради, продовжує Євген Патон, враховуючи посилення багатовекторності у світі, все більше відчуваються настрої та тенденції євроскептиків. Реакція Європи на такі зміни має бути рішучою: потрібно запропонувати кроки, завдяки яким «європейська інтеграція має бути виведеною на новий рівень».
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