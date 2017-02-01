Експерти знайшли докази співпраці Леха Валанси с КДБ

Згідно з висновками експерта у сфері дослідження почерку, який брав участь у розслідуванні кримінальної справи стосовно сфальсифікованих документів 1970 – 1976 років, які мають безпосереднє відношення до імовірної співпраці Леха Валенси з комуністичними службами безпеки, у документах немає ознак фальсифікації, повідомляє replyua.net. Відповідна інформація піл час прес-конференції в польському Інституті національної пам’яті була надана прокурором Анджеєм Позорскі.
За його словами, такий висновок можна вважати всеохоплюючим та послідовним, оскільки висновки, які у ньому присутні, ніяких сумнівів не викликають. Крім цього, зазначається, що висновки експерта стануть предметом розслідування злочинів по відношенню до поляків у місті Білосток.
Додамо, що експерти провели аналіз 158 документів, які містилися у портфелі, та особисті папки таємного працівника, якого називали «Болек». Зокрема, мова йде про написані рукою публічні зобов’язання протягом року тісно співпрацювати зі Службою безпеки, датовані 21 грудня 1970 року та рукописні звіти на 117 сторінках, написані агентом «Болеком». Також у цих документах переважають підписи «Лех Валенса», «Лех Валенса Болек» і «Болек».