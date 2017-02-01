Пляж в Ялте назвали одним из самых «сексуальных» в Европе

Массандровский пляж, который находится в Ялте, попал в четверку самых сексуальных европейских пляжей, сообщает replyua.net со ссылкой на портал Argophilia Travel New, который занимался оценкой пляжей в Европе.
По словам составителей необычного рейтинга, Массандровский пляж можно назвать самым необычным во всем Крыму. Помимо того, что ялтинский пляж сам по себе очень привлекателен для туристов, в окрестности расположено множество современных ресторанов и ночных клубов. Эксперты подчеркнули, что этот район Ялты может похвастаться отличной инфраструктурой. Впрочем, эксперты не сказали, на какое место рейтинга они поставили крымский пляж – у всех пляжей нет определенного количества баллов. В четверку самых сексуальных пляжей вошли пляжи полуострова Гаргано, расположенного на территории Италии.
Также в списке лучших оказался «Пляж кроликов», который находится в Средиземном море, на острове Лампедуза, известном своими вулканами. Также самым сексуальным был признан пляж Барбадос, находящийся недалеко от города Бодрум в Турции. Авторы рейтинга при этом так и не рассказали, по каким критериям они определяли «сексуальность» каждого пляжа.