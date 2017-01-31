Королева Британии помиловала 49 тысяч геев посмертно

Британская королева Елизавета II помиловала почти 50 тысяч представителей ЛГБТ-сообщества, которые десятки лет назад были осуждены и приговорены к наказаниям различной тяжести в соответствии с законами, предусматривающими преследование за нетрадиционную сексуальную ориентацию. Как передаёт replyua.net со ссылкой на информацию BBC, в списке людей, которых королева помиловала, находятся 49 тысяч мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией, некоторые из них живы до сих пор.
Впервые законопроект, предусматривающий посмертное помилование пострадавших от репрессий представителей ЛГБТ-сообщества, стали рассматривать в Великобритании в прошлом году — этот законопроект получил название в честь математика Алана Тьюринга, который в 1952-м году взломал шифры немецкой машины «Энигма», это помогло спасти огромное количество людей. Сам он также был гомосексуалистом, в 1952-м году его приговорили к химической кастрации за гомосексуализм, а через два года он покончил с собой.
В Министерстве юстиции Великобритании такое помилование называют «знаменательным днём», поскольку в те времена пострадало немало представителей ЛГБТ-сообщества. И хотя исправить ситуацию в большинстве случаев уже невозможно, сегодняшняя Великобритания предпринимает все меры, чтобы максимально исправить эту историческую несправедливость.