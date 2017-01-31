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У Великобританії обговорять, чи скасовувати візит Трампа

У Великобританії обговорять, чи скасовувати візит Трампа
Представники британського парламенту винесуть на обговорення питання, чи доцільно запрошувати новообраного президента США на відвідини до Лондона з офіційним візитом.

Як інформує replyua.net з посиланням на BBC, така тема дебатів британських політиків була спричинена появою на сайті уряду петиції з бажанням скасувати державний візит Трампа. Підпис «за» поставило 1, 7 мільйонів людей. Також було опубліковано ще одну петицію з проханням навпаки не скасовувати приїзд американського Президента до Великобританії. Вона набрала трохи більше ста тисяч підписів. Обговорення цього питання представниками британського уряду заплановано на 20 лютого.

Поява петиції проти приїзду Трампа стала відповіддю на розпорядження 45-го президента США щодо обмеження в’їзду до Сполучених Штатів Америки представникам 7 мусульманських країн. Також серед причин автори назвали зухвалі висловлювання Дональда Трампа відносно жінок. Серед тих, хто підтримав петицію скасування запрошення Трампу до Великобританії відзначився мер Лондона Садік Кан. Однак водночас джерела з уряду Великобританії повідомляють, що майбутні дебати політиків не змінять рішення щодо візиту Дональда Трампа.
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