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Туск виступив за єднання ЄС проти політики Трампа

Туск виступив за єднання ЄС проти політики Трампа
Керівник Європейської Ради Дональд Туск піддав критиці політику адміністрації Білого дому новообраного президента США Дональда Трампа, інформує replyua.net з посиланням на німецьке видання Deutsche Welle. Подібні настрої були висловлені керманичем Європейської Ради в листі до керівників країн Європейського Союзу напередодні саміту в Мальті, проведення якого заплановано на 3 лютого.

Зокрема, Туск відзначив, що хвилювання викликають останні заяви, оприлюднені самим Трампом та його новою адміністрацією. На думку президента Європейської ради, нове керівництво США ставить під сумнів останні 70 років зовнішньої політики держави. Це в свою чергу відображається на нестабільному і неможливому щодо прогнозування майбутньому Європейського Союзу. Крім можливої проблеми політики Трампа, Туск в один ряд ставить також і побоювання щодо подальшої зовнішньої політики Китаю, Російської Федерації та ситуацію на Близькому Сході. Все це за твердженнями європейського політика мотивує до єднання європейської спільноти та керівництва країн ЄС, зокрема.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп підтримував рішення Великобританії вийти зі складу Європейського Союзу і наголошував в розмові з прем'єр-міністром Терезою Мей на важливості подальших тісних відносин між двома державами.
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