В ЄС вимагають негайного припинення вогню в районі Авдіївки

Лідери ЄС заявили про обурення у зв’язку з тим, що проросійські терористи грубо порушують режим тиші в районі Авдіївки та закликали негайно припинити стрілянину, аби комунальники могли почати проведення ремонту інфраструктурних об’єктів з метою забезпечення нормального життя місцевого населення. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на зміст заяви представника зовнішньої політики та безпеки. Зокрема, автори заяви наголосили, що терористи, які почали бої, використовують заборонену Мінськими домовленостями, через що можуть загинути місцеві мешканці.
«Наслідками цих останніх подій стали причиною серйозних перебоїв у процесі надання комунальних послуг місцевому населенню. Закликаємо до негайного припинення боїв», - підкреслюється у повідомленні.
Також у Брюсселі наголосили, що якщо буде повністю припинено вогонь, це стане свідченням дотримання Мінських угод, адже саме це є необхідною умовою, яка сприятиме мирному та довгостроковому врегулюванню конфлікту. Крім того, у представництві ЄС вимагають від сторін повноцінного забезпечення повного доступу представникам СММ ОБСЄ до всіх об’єктів та гарантування їм безпеки під час роботи.