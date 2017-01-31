Вільнюс офіційно відмовився сперечатися про статус Калінінградської області

За інформацією литовського зовнішньополітичного відомства, у влади країни відсутні будь-які територіальні претензії до РФ, повідомляє replyua.net з посиланням на зміст заяви прес-секретаря МЗС Раси Якілайтене. Таким чином, ніхто в Литві не має наміру порушувати питання відносно статусу Калінінградської області.
«Литва не виступає з жодними територіальними претензіями ні до кого із своїх сусідів. Крім того, у Вільнюсі не планують порушувати питання стосовно статусу Калінінградської області РФ», - зазначила представниця литовського МЗС. При цьому вона зазначила, що вказана територія вважається невід’ємною частиною Росії. Водночас, у литовському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що влада країни не погодиться на визнання змін кордонів в односторонньому порядку. У тому числі, це стосується незаконної анексії Москвою Криму.
Як відомо, нещодавно представник литовського сейму Лінас Бальсіс, котрий у свій час працював прес-секретарем президента країни, заявив, що у РФ потрібно забрати Калінінградську область, яку до Росії приєднали після того, як завершилася Друга світова війна.