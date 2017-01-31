Петро Порошенко з офіційним візитом у Німеччині

У столиці ФРН президент зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, інформує replyua.net.
Основна тема розмови – ситуація у зоні АТО та дотримання мінських угод. Ангела Меркель заявила, що стурбована порушенням режиму тиші на Донбасі. Обидва лідери погоджуються, що заміни мінським домовленостям немає. Також разом із німецьким канцлером Петро Порошенко побував на місце грудневого теракту, де загинув і наш співвітчизник. Вшанував пам’ять усіх загиблих, поклавши квіти до меморіального знаку. Під час зустрічі з новопризначеним міністром закордонних справ Зігмаром Габріелем, закликав Німеччину спільно з усіма європейськими державами примусити Російську Федерацію виконувати мінські угоди. З цим погоджується і Меркель. Зокрема, канцлер вважає, що зустріч норманської четвірки – це єдиний формат, який допоможе встановити в Україні мир.
«За два останніх дні семеро українських військових віддали своє життя, дванадцять зазнали поранення. Загинули вони внаслідок артилерійського вогню російських бойовиків у житлових кварталах», - сказав Петро Порошенко.