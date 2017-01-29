В Лондоне установят памятник принцессе Диане

К концу текущего года в Лондоне, на территории знаменитого Кенсингтонского дворца, планируется установить памятник принцессе Диане, о чем вчера заявила королевская семья Великобритании, передает replyua.net.
Генри и Уильям, сыновья-принцы, будут частично финансировать этот проект, кроме того, именно они стали инициаторами установки памятника. На странице королевской семьи в Фейсбуке появилось сообщение от сыновей Дианы. «Со дня смерти нашей матери прошло уже двадцать лет. Сейчас настало то время, чтобы увековечить в памятнике положительное влияние Дианы не только в Великобритании, но и во всем мире. Наша мать повлияла на судьбы и жизни многих людей. Нам хочется надеяться, что этот памятник поможет людям, посещающим Кенсингтонский дворец, вспомнить о жизни Дианы и ее наследии», пишут сыновья принцессы.
Напомним, что жизнь принцессы Дианы трагический оборвалась в 1997 году в центре Парижа. Вместе со своим другом Доди аль-Файедом Диана погибла в автомобильной аварии. Позже выяснилось, что Диану и Доди связывали романтические отношения.