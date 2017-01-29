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Офіційний візит Зігмара Габріеля у Францію

Офіційний візит Зігмара Габріеля у Францію
28 січня новопризначений міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель побував із першим офіційним візитом у Франції. Відбулася нарада з міністром закордонних справ Французької Республіки Жан-Марком Еро.

Метою візиту З. Габріеля було покращення відносин між обома країнами, обговорення низки міжнародних питань. Глави міністерств висловили занепокоєння рішенням Дональда Трампа припинити прийом біженців. Вони вважають, що допомога таким людям – це частина їхніх обов’язків. Також міністри не оминули й «українсько-російське питання». З. Габріель наголосив, що скасування санкцій проти Росії можливе лише за умови реалізації мінських угод. Таку заяву підтримав і міністр закордонних справ Франції. Він переконаний, що Франція і ФРН повинні бути сильними та єдиними у цьому питанні. Габріель у свою чергу сказав про можливість створення двосторонньої робочої групи з вирішення цієї проблеми.

З. Габріель планує підтримувати трансатлантичні зв’язки, налагоджувати співпрацю з адміністрацією американського президента. Так, німецькі ЗМІ, з посиланням на джерела в уряді, повідомляють про перспективу приїзду Габріеля у Сполучені Штати Америки. Запланована зустріч із віце-президентом Майком Пенсом і кандидатом у держсекретарі США Рексом Тіллерсоном.
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