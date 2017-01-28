Будущее наступило: Дания первой в мире назначает цифрового посла

Дания решила назначить так называемого «цифрового посла» — аналогичных дипломатов в настоящее время нет ни в одной стране мира. Как передаёт replyua.net со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дании для местного издания Politiken, цифровой посол Дании будет заниматься общением с цифровыми гигантами: кроме строительства традиционных дипломатических отношений со странами, в Дании также решили выстраивать дружеские отношения с корпорациями, стоимость которых превосходит бюджеты некоторых государств.
Как пояснил глава МИД Дании Андерс Самуельсен, цифровой дипломат будет выстраивать отношения с Google, Apple, Microsoft, IBM и другими корпорациями. Министр подчеркнул, что если бы эти компании были странами, то с их бюджетами они наверняка бы входили в список стран «Большой двадцатки» (G20), они бы представляли собой 20 самых крупных и влиятельных экономик мира.
В свою очередь, журналисты Дании сообщают, что подобные лоббистские усилия для датского государства окупаются с лихвой. В частности, на государство уже обратила внимание компания Facebook, которая намеревается открыть в Оденсе новый центр обработки данных.