Політичного притулку у ФРН попросили майже 40 тис. турецьких військових

Сьогодні з’явилася інформація, згідно з якою напередодні візиту німецького канцлера Ангели Меркель до Анкари, де вона має зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, заяви з проханням про надання політичного притулку написала група турецьких військових, повідомляє replyua.net. Зазначається, що більша частина з них працювали на високих посадах на військових об’єктах, якими курує НАТО в Німеччині, проте їх звільнили у ході проведення масових звільнень після того, як в Туреччині минулого року була здійснена невдала спроба перевороту.
У відповідності до інформації Федерального відомства у справах міграції та біженців, розгляд заяв стосовно надання високопоставленим офіцерам ЗС Туреччини буде відбуватися згідно тих же правил, що й заяви віз громадян інших категорій. Разом з цим, Штефан Маєр, який представляє німецький Християнсько-соціальний союз, заявив, що турецькі військові можуть бути відправленими до в’язниці.
Як вже повідомлялося, що на початку цього року за ініціативою влади Туреччини розпочалися масові звільнення державних службовці. Під час їх проведення відбулося затримання чи відсторонення від виконання обов’язків більше шести десятків тисяч осіб.