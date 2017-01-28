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Эксперт: Меркель не позволит новому главе МИД ФРГ мешать евроинтеграции Украины

Эксперт: Меркель не позволит новому главе МИД ФРГ мешать евроинтеграции Украины
27 января уже экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер передал полномочия главы МИД ФРГ Зигмару Габриэлю, бывшему министру экономики ФРГ и лидеру Социал-демократической партии. Новое назначение и возможные изменения курса немецкой политики в отношении Украины в эфире «Громадського радио» прокомментировал сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Константин Федоренко.

По его словам Зигмар Габриэль – это человек, который до последнего времени был главой Социал-демократической партии Германии. На этой неделе должны состояться новые выборы лидера этой партии. Достаточно очевидно, что была договоренность между Габриэлем и другим политиком Мартином Шульцем, что Шульц станет председателем партии, а Габриэль получит портфель министра иностранных дел.

«Можно достаточно долго говорить о пророссийскости СДПГ. На самом деле, основное слово во внешней политике Германии имеет Ангела Меркель. Очень противоречить ее основной политике министр иностранных дел не будет. Что касается проекта строительства газопровода в обход Украины «Северный поток-2», то Габриэль, и Штайнмайер поддерживали этот проект. Поскольку Габриэль уступил лидерство в партии и, учитывая, что Шульц ярый еврооптимист, сомневаюсь, что социал-демократы поддержат такое действие теперь», – считает эксперт.

По его мнению, Германия с новым главой МИД будет поддерживать стремление Украины относительно получения безвизового режима с ЕС и полноценного внедрения Соглашения об ассоциации, как и поддерживала. Она и так неформально оказывала давление на Нидерланды с целью принятия положительного решения. «По безвизовому режиму, я не прогнозирую особых сложностей: если Штайнмайер в последнее время не блокировал этот вопрос, скорее всего, и Габриэль его блокировать не будет. Скорее, ожидаем какие-то изменения ситуации во Франции», – отметил Федоренко.
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