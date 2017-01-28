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В МЗС Німеччини вже не поспішають знімати з Росії санкції

В МЗС Німеччини вже не поспішають знімати з Росії санкції
Зігмар Габріель, який нещодавно очолив німецьке МЗС, стверджує, що питання зняття санкцій з Росії повинне вирішуватися у відповідності з виконанням Москвою своїх зобов’язань у відповідності з Мінськими домовленостями, повідомляє replyua.net з посиланням на Reuters. Зазначається, що, підводячи підсумки зустрічі з міністром закордонних справ Франції Жаном-Марком Еро Габріель заявив, що позиція офіційних Парижу та Берліну є досить чіткою: обидві сторони чітко підтримують імплементацію мінського процесу, і лише таким чином можна зняти антиросійські санкції.

За словами Габріеля, німецька та французька влада мають намір створити двосторонні робочі групи, завданням яких буде вирішити проблеми, які виникли у зв’язку з російсько-українським конфліктом. Принагідно зазначити, що ще в березні минулого року Зігмар Габріель зробив заяву, згідно з якою до літа 2016 року ЄС мав «створити умови» для зняття антиросійських обмежень.

Раніше президент США Дональд Трамп, виступаючи на спільній з британським прем’єр-міністром Терезою Мей прес-конференції заявив, що розмови щодо зняття з Росії санкцій є передчасними. Водночас Трамп акцентував увагу на важливості для Сполучених Штатів мати гарні відносини з усіма країнами.
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