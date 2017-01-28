Україна - це не розмінна монета для Трампа - депутат ЄП



Пропозиція нової американської влади щодо скасування частини санкцій проти Росії в обмін на скорочення ядерного потенціалу РФ – це фактична здача України Кремлю. Таку думку висловив керівник комітету з закордонних справ Європейського парламенту Ельмаром Брок,



На його думку, подібна пропозиція являється спробою торгувати свободою іншої держави. «Саме тому вона була безглуздою. Це просто спроба здати Росії Україну в обмін на скорочення ядерного потенціалу в РФ. Мені буде цікаво спостерігати за ходом дебатів в американському Конгресі з цього питання. Найцікавіше те, що скажуть сенатори Маккейн і Коркер», - наголосив він.



За словами Брока, скасування санкцій можливе лише після виконання Мінських домовленостей, а не після скорочення ядерного арсеналу країни-агресора. «Санкції вводилися не з метою щось виміняти у Росії. Насамперед їхня пряма функція змусити Кремль виконувати Мінські угоди. Ми готові знімати санкції при умові, якщо це буде виконано. Така ціна, і вона не міняється. А скорочення ядерного потенціалу – це має бути не торги свободою іншої країни, а спільне рішення всіх країн світу, усвідомлюючи ядерну загрозу», - відзначив євродепутат.

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Горячая тема: Россия закрывает проект «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе — Кабакаев Пропозиція нової американської влади щодо скасування частини санкцій проти Росії в обмін на скорочення ядерного потенціалу РФ – це фактична здача України Кремлю. Таку думку висловив керівник комітету з закордонних справ Європейського парламенту Ельмаром Брок, передає replyua.net На його думку, подібна пропозиція являється спробою торгувати свободою іншої держави. «Саме тому вона була безглуздою. Це просто спроба здати Росії Україну в обмін на скорочення ядерного потенціалу в РФ. Мені буде цікаво спостерігати за ходом дебатів в американському Конгресі з цього питання. Найцікавіше те, що скажуть сенатори Маккейн і Коркер», - наголосив він.За словами Брока, скасування санкцій можливе лише після виконання Мінських домовленостей, а не після скорочення ядерного арсеналу країни-агресора. «Санкції вводилися не з метою щось виміняти у Росії. Насамперед їхня пряма функція змусити Кремль виконувати Мінські угоди. Ми готові знімати санкції при умові, якщо це буде виконано. Така ціна, і вона не міняється. А скорочення ядерного потенціалу – це має бути не торги свободою іншої країни, а спільне рішення всіх країн світу, усвідомлюючи ядерну загрозу», - відзначив євродепутат.