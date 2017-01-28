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Одна з країн ЄС виступає за якнайшвидше зняття санкцій з Росії

Одна з країн ЄС виступає за якнайшвидше зняття санкцій з Росії
Під час інтерв’ю з журналістами Reuters очільник угорського МЗС Петер Сіятро заявив, що офіційний Будапешт не вважає зовнішньополітичний курс РФ небезпечним, повідомляє replyua.net. Разом з цим, Сіятро висловив жаль з приводу падіння російської економіки та акцентував увагу на необхідності якомога швидшого зняття санкцій з Кремлю. За словами міністра закордонних справ Угорщини, позиція його країни полягає у відсутності ефекту після введених економічних санкцій проти РФ, тому їх потрібно у найкоротший час відмінити.

«Чи задоволені ми у зв’язку з падінням російської економіки? Жодним чином ні, навпаки, у нас великий жаль у зв’язку з цим», - заявив Петер Сіятро. Він наголосив, що Угорщина не вважає російську політику такою, що становить загрозу. Більше того, угорський міністр висловив переконання у можливості зближення з Росією вже найближчим часом. Сіятро сподівається, що відносини Угорщини та США за часів президентства Трампа покращаться, оскільки угорська влада, подібно республіканцю, критикує політику НАТО у подоланні тероризму.

Зазначимо, що вже найближчим часом російський лідер Володимир Путін відвідає Будапешт та візьме участь у переговорах щодо поглиблення співпраці між обома країнами в енергетичній сфері.
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