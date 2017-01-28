Власти Венгрии заговорили о снятии санкций с России

Петер Сиятро, министр иностранных дел Венгрии, в интервью агентству Рейтер заявил о том, что власти Венгрии будут выступать за сближение с Россией, а также за отмену антироссийских санкций, информирует replyua.net.
По словам Сиятро, антироссийские санкции – это бесполезно. «Мы озвучиваем позицию Венгрии по данному вопросу и считаем бесполезными санкции против России. Рада ли Венгрия тому, что в России падает экономика? Нет, и мы очень об этом сожалеем», заявил глава МИД. Также он настаивает на том, что официальный Будапешт не видит ни одной угрозы со стороны России. Нужно отметить, что ранее стало известно о предстоящем визите в Венгрию российского президента Путина.
СМИ передали информацию о том, что российский президент в ходе поездки будет обсуждать укрепление энергетических связей между двумя государствами. Однако с мнением главы МИД Венгрии согласны лишь немногие чиновники и политики из западных стран. К примеру, сенатор Джон Маккейн уже сделал предупреждение Трампу о том, что, если тот надумает отменить санкции, они будут закреплены в статусе закона.