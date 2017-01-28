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РФ намагалася дискредитувати Порошенка перед Нобелівським комітетом

РФ намагалася дискредитувати Порошенка перед Нобелівським комітетом
Поліцейська служба безпеки Норвегії повідомила про те, що російські спецслужби проводили секретну операцію, мета якої полягала в тому, щоб вплинути на Нобелівський комітет і не допустити вручення премії миру президентові України Петру Порошенку. Про це у суботу, 28-го січня, повідомляє місцеве видання «NRK», передає replyua.net.

«Щоб посварити Норвегію та Україну ще літом 2015 року російський пропагандистський телевізійний канал «Sputnik» поширив інформацію про те, що спікер Верховної Ради України Володимир Гройсман надіслав послу США в Норвегії скандального листа», - зазначається у повідомленні. У листі йшлося про те, що представники Сполучених Штатів отримали підтримку двох із п’яти представників Нобелівського комітету. І при цьому главі Української держави Петру Порошенку важливо знати про гарантії отримання премії.

У свою чергу посли США у Норвегії та ВРУ спростували існування такого листа. Через кілька тижнів до кабінету секретаря комітету та керівника Норвезького нобелівського інституту Улава Ньєлстада прийшли 2 представники російського посольства. За його словами, це була дуже дивна зустріч, після якої він пішов до норвезьких спецслужб, які встановили, що один із «дипломатів», які приходили до Ньєлстада – представник зовнішньої розвідки РФ.
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