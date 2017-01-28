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У Варшаві прокоментували рішення Києва стосовно мера Перемишля

У Варшаві прокоментували рішення Києва стосовно мера Перемишля
На думку маршалка Підкарпатського воєводства Владислава Ортиля, знявши заборону на в’їзд на територію України меру Перемишля Роберту Хомі, Київ успішно вирішив недавній інцидент, повідомляє replyua.net.

Ортиль підкреслив, що ця інформація є дуже приємною для польської сторони, тому можна вважати, що нещодавно між Україною та Польщею виник певний інцидент, яки проте, вдалося за короткий час подолати. Маршалок вкрай схвально оцінив те, що віднині у Роберта Хоми, який веде досить тісну співпрацю з Україною, не буде жодних обмежень під час переміщення по цій країні. Крім того, польський чиновник вважає , що після інциденту з мером Перемишля співпраця прикордонного регіону з партнерами в Україні та ставлення населення воєводства до українців не зазнає змін.

Як вже повідомлялося, 10 грудня минулого року у польському Перемишлі відбулася непересічна подія, а саме – «Марш орленят перемишльських та львівських», під час якого демонстранти голосно вигукували «смерть українцям». Ці слова досить чітко чути на викладеному в соцмережі відео. Сам міський голова Перемишля заявив, що подібні вигуки є «ганебними», проте незабаром СБУ заборонила йому відвідувати Україну.
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