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У Франції вважають адміністрацію Трампа викликом для Європи

У Франції вважають адміністрацію Трампа викликом для Європи
Під час сьогоднішньої спільної прес-конференції в Берліні президент Франції Франсуа Олланд заявив, що нині головний виклик для Європи – це адміністрація нового президента США Дональда Трампа, повідомляє replyua.net з посиланням на CNN.

За словами французького лідера, європейські лідери зіткнулися з певними проблемами під час перших контактів відносно правил торгівлі та усього, що стосується світових конфліктів. При цьому Олланд зауважив, що з Дональдом Трампом так чи інакше доведеться співпрацювати, тому що американський народ його обрав своїм президентом. На думку французького лідера, це потрібно робити з точки зору Європи і просувати ї інтереси та цінності. «Ось чому вкрай важливим є не лише спілкуватися одне з одним, але й збиратися разом», - наголосив Олланд.

Раніше, 16 січня в Парижі під час зустрічі з американським послом Джейн Харлі, яка залишкова свою посаду після офіційного вступу Трампа на посаду очільника Білого дому, лідер Франції прокоментував критику новообраного президента США відносно політики Євросоюзу. Тоді Олланд зауважив, що ЄС «не має потреби у зовнішніх радниках» відносно всього, що стосується внутрішньої політики.
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