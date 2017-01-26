В уряді Іспанії назвали умови, які сприятимуть розвалу ЄС

У разі приходу до влади Франції та Німеччини правих популістів, це створить значну загрозу неминучості розпаду Євросоюзу. Як повідомляє replyua.net, так вважає іспанський прем’єр-міністр Маріано Рахой. На його переконання, перемога на виборах президента Франції популісти Марін Ле Пен, а у Німеччині партії AfD призведе до впровадження жорсткої анти міграційної політики, яка буде катастрофічною для Європи та зруйнує її.
«Я навіть не хотів би про це думати, це стане катастрофою і завершиться загибеллю Європи. Зараз відомо про плани пані Ле Пен провести референдум. Її мета – вихід Франції з ЄС, тому що Ле Пен переконана, що у всіх бідах винна саме Європа», - зазначив Рахой, принагідно порекомендувавши лідеру «Національного фронту» відвідати решту світу та подивитися, як там живуть. Водночас, очільник іспанського уряду не вважає можливим прихід популістів Францій та Німеччини до влади. Він заявив, що хотів би бачити Франсуа Фійона наступним французьким президентом.
Нагадаємо, що у своєму блозі журналіст Рікард Йозвяк висловив думку, що вже в травні цього року українські громадяни матимуть право на безвізові поїздки до країн Шенгенської зони, оскільки на початку лютого будуть внесені необхідні поправки про механізм призупинення безвізу для третіх країн.