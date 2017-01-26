Завершение спасательной операции в итальянском отеле: 29 погибших

Спасательная операция в отеле Rigopiano, расположенном в горном итальянском районе Абруццо, была завершена несколько часов назад, и из-под завалов вытащили два последних тела погибших, передает replyua.net со ссылкой на итальянские источники.
Личности последних двух погибших еще не установлены, но известно, что это мужчина и женщина. Общее число жертв трагедии, произошедшей 18 января, достигло 29 человек. В общей сложности, спасатели извлекли из-под завалов 14 погибших женщин и 15 погибших мужчин, личности 12 человек были установлены. Пятеро погибших работали в отеле, еще семеро человек были постояльцами. Поисковая операция продолжалась ровно одну неделю, удалось спасти одиннадцать человек, все они получили незначительное обморожение, но в целом чувствуют себя удовлетворительно.
Напомним, что на горный отель обрушилась мощная снежная лавина шириной порядка трехсот метров. Лавина сошла через несколько часов после того, как в этом районе Италии произошло мощное землетрясение. Многие постояльцы собирались покинуть отель после подземных толчков, однако не успели это сделать.