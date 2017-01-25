Журналісти повідомили про можливі вимоги ПАРЄ до Києва щодо виборів на Донбасі

Видання «Українська правда» з посиланням на депутатів-учасників Моніторингового комітету ПАРЄ, повідомило про підтримані поправки, згідно з якими вносяться зміни до резолюції відносно ситуації в Україні, повідомляє replyua.net. Зазначається, що німецьким доповідачем Акселем Фішером було запропоновано додавання в документ пункту, яким передбачається проведення виборів доз ВР на територіях Донецької та Луганської областей, які тимчасово знаходяться під окупацією бойовиків. Дана пропозиція отримала схвалення членами комітету.
Крім того є інформація про прийняття поправок, які були запропонованими представниками проросійських ліворадикальних партій відносно того, що у Верховній Раді занадто мало представників серед народних обранців зі східних регіонів України.
Раніше нардеп та очільник української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв повідомив про відмову Росії відсилати в асамблею свою делегацію. За словами депутата, в Кремлі також назвали умову, за якої РФ може повернутися в ПАРЄ – мова йде про внесення змін до парламенту організації. Обурення політика викликало те, що не РФ має змінювати політику та прагнути відповідати нормам Ради Європи, а навпаки.