ПАСЕ приняла решение по поводу парламентских выборов на Донбассе

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ПАСЕ не утвердила норму о проведении дополнительных выборов в Верховную Раду на оккупированных украинских территориях. Ранее сообщалось, что отдельные члены профильного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, выносили на обсуждение принятие правки, которая бы предлагала провести дополнительные выборы в украинский парламент на неконтролируемых Украиной территориях.Сообщается, что тема непредставленности в Верховной раде депутатов от восточных регионов Украины, была вынесена на обсуждение пророссийскими депутатами. Украинским представителям удалось избежать голосования за данный пункт. В частности, согласно правилам ПАСЕ, запретить голосование за поправку возможно тогда, когда она не была письменно внесена в регламент и против нее выступают не менее 10 депутатов. Этим способом и воспользовались украинские депутаты.Напомним, что рабочая сессия ПАСЕ началась 23 января и продлиться до конца недели. Среди тем, вынесенных на обсуждение, присутствует и украинский вопрос. Также Вице-Президентом ПАСЕ на следующий год был избран украинский депутат Георгий Логвинский.