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Польша направила еще одну ноту протеста в МИД Украины

Польша направила еще одну ноту протеста в МИД Украины
Иоанна Вайда, глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Польши, заявила о том, что в МИД Украины была направлена очередная нота протеста, и польские власти требуют расследовать случай вандализма на кладбище, расположенном в поселке Быковня в Киевской области, информирует replyua.net.

В своем Твиттере Вайда написала о том, что польское посольство в Киеве уже направило ноту в Министерство иностранных дел Украины, в которой Польша требует, чтобы украинские власти объяснили этот инцидент, а также провели тщательное расследование и раскрыли информацию о преступниках, которые осквернили польское военное кладбище в Быковне. Напомним, что неприятный инцидент на кладбище произошел сегодня утром. Неизвестные разрисовали красной краской польский мемориал жертвам НКВД, также был осквернен и украинский мемориал.

Эту информацию ранее предоставил Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти, на своей странице в Фейсбуке. По его словам, неизвестные при этом оставили следы, которые очень похожи на те, что в свое время были оставлены вандалами в Гуте Пеняцкой.
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