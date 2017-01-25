Польша направила еще одну ноту протеста в МИД Украины

Иоанна Вайда, глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Польши, заявила о том, что в МИД Украины была направлена очередная нота протеста, и польские власти требуют расследовать случай вандализма на кладбище, расположенном в поселке Быковня в Киевской области, информирует replyua.net.
В своем Твиттере Вайда написала о том, что польское посольство в Киеве уже направило ноту в Министерство иностранных дел Украины, в которой Польша требует, чтобы украинские власти объяснили этот инцидент, а также провели тщательное расследование и раскрыли информацию о преступниках, которые осквернили польское военное кладбище в Быковне. Напомним, что неприятный инцидент на кладбище произошел сегодня утром. Неизвестные разрисовали красной краской польский мемориал жертвам НКВД, также был осквернен и украинский мемориал.
Эту информацию ранее предоставил Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти, на своей странице в Фейсбуке. По его словам, неизвестные при этом оставили следы, которые очень похожи на те, что в свое время были оставлены вандалами в Гуте Пеняцкой.