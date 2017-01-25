У ПАРЄ хочуть, щоб вибори до ВРУ проходили на окупованому Донбасі

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи, який виступає ключовим органом у вирішенні питання щодо резолюції по Україні, підтримав декілька поправок до відповідного документа, які серйозно змінили його зміст. Про це у середу, 25-го січня, повідомляє видання «ЄП» з посиланням на повідомлення декількох депутатів, які брали участь у закритому засідання даного комітету, передає replyua.net.
Мова йде про декілька поправок, зокрема ту, яку запропонували проросійські депутати про те, що у Верховній Раді України бракує депутатів зі східних регіонів. При тому один з доповідачів, представник Німеччини Аксель Фішер запропонував дописати у документ пункт, який буде вимагати від України проведення парламентських виборів і на непідконтрольних територіях. Моніторинговий комітет підтримав таку пропозицію.
Після цього представники України почали на підвищених тонах говорити з Фішером, ледве стримуючи свої емоції. Українці закликали його відмовитися від такої поправки, однак той уникав прямої відповіді. В той самий час у повідомленні «ЄП» зазначається, що їхній кореспондент буде і надалі слідкувати за ходом обговорення даного питання в пленарній залі ПАРЄ.