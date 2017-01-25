Эксперт: выборы во Франции сулят огромные проблемы в Евросоюзе

На предстоящих президентских выборах во Франции победу, скорее всего, одержит Франсуа Фийон, и, если это произойдет, то в таком случае возникнет огромная угроза санкциям, введенным Евросоюзом против России. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое заявление прозвучало от эксперта-международника Максима Яли.
По его словам, сейчас будущее антироссийских санкций зависит от президентских выборов во Франции. «Все выглядит так, что, вероятнее всего, победу одержит Фийон, а он неоднократно говорил, что снимет санкции с России, в этом и заключается самая большая угроза. Нужно надеяться, что последнее слово останется за властями Германии, и Ангела Меркель – это единственный оплот санкционной политики Евросоюза», считает международник.
Также Яли подчеркнул, что Ангела Меркель, скорее всего, останется на посту канцлера, и, если это произойдет, в текущем году санкции против РФ будут сохранены. «У немецкого канцлера четкая позиция, однако, если к власти во Франции, Италии и Нидерландах придут люди, являющиеся сторонниками отмены санкций, становится реальной картина поэтапного ослабления ограничений», уверен эксперт.