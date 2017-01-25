Додон собирается приехать в Киев

Игорь Додон, новый президент Молдовы, заявил о том, что после поездки в Брюссель и Москву он также планирует посетить Киев или Бухарест. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, такое заявление главы государства прозвучало во время первой пресс-конференции в качестве президента страны.
«Я обещал, что первый визит будет в Москву. Далее по плану поездка в Брюссель в начале февраля, и было бы хорошо, если бы потом мне удалось посетить Киев или Бухарест. И это нормально, когда с соседними государствами складываются хорошие отношения. Поступали и другие предложения, но считаю, что сначала нужно встретиться именно с соседями», заявил Додон. По его словам, он не считает себя «румынофобом» и готов сотрудничать с Румынией.
Когда журналисты поинтересовались у молдавского президента, как он отреагирует на то, если его не пригласят главы Украины и Румынии, Додон отметил, что «насильно мил не будешь». «Если не будет приглашения на уровне глав государств, я попытаюсь наладить сотрудничество с правительством или парламентом. Мы сможем найти решения», подчеркнул Додон.