Брок раскритиковал решение Трампа о санкциях против России

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Эльмар Брок, который возглавляет в Европарламенте комитет по вопросам иностранных дел, подверг критике принятое новым главой Белого дома Дональдом Трампом решение. Согласно емуамериканский лидер готов снять с России санкции, если Кремль сократит свой ядерный потенциал, передает reolyua.net. По мнению Брока, причиной введения антироссийских санкций странами ЕС была агрессивная политика России против Украины, в результате чего произошла незаконная аннексия Крыма, а на Донбассе вот уже два года не прекращаются военные действия. Как утверждает Брок, если Трамп все же примет анонсированное решение, это будет означать продажу свобод другого независимого государства.«Я уверен, что такое заявление Трампа свидетельствует о желании нового руководства Белого дома предать Украину в обмен на то, что Москва частично сократит свой ядерный потенциал. Я считаю, что подобное решение лишено всякого смысла», - заявил высокопоставленный европейский политик.Кроме того, Брок обратил внимание на то, что антироссийские санкции были введены для того, чтобы ускорить реализацию минских соглашений. Поэтому политик призвал Кремль выполнить все взятые на себя обязательства, если там заинтересованы в отмене санкций.