Балтийские страны приблизились к созданию единого рынка газа

По информации корреспондентов «Интерфакса», странам Балтии удалось сделать шаг, который в будущем поможет в завершении работы над формированием единого рынка газа, передает replyua.net. Сообщается, что между операторами-поставщиками газа - Amber Grid, Conexus Baltic Grid и Elering, состоялось подписание соглашения, предусматривающего создание непрямой модели, предполагающей равномерный раздел имеющихся мощностей.
«При помощи такой модели станет возможной начало процесса торговли мощностями для передачи «голубого топлива» между Эстонией и Латвией, а также между Литвой и Латвией. В то же время, можно будет сделать первый шаг, который поможет завершить общую интеграцию рынка газа в балтийских странах», - подчеркнул Данас Януленис, являющийся экспертом компании Amber Grid.
Более того, он рассказал, что единый рынок газа будет способствовать более качественной конкуренции на газовом рынке в пределах балтийских государств, а еще поможет в формировании наиболее выгодных цен для потребителей и качественного потока газа между тремя государствами. Внедрение новой модели должно завершиться не позднее лета текущего года.